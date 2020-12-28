بالصور... قوباد طالباني في برلمان كوردستان

2020/12/28 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قوباد طالباني رئيس الوفد المحاور لحكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية اجتماعا مع مع رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء لجنتي المالية والثروات الطبيعية وهيئة رئاسة اللجنة القانونية في برلمان كوردستان.

الوفد المحاور زار بغداد مؤخرا للحوار بشأن قانون تمويل العجز المالي ومشروع قانون موازنة العام 2021، حيث ترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.

PUKmedia / خاص

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