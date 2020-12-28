انقاذ 75 عراقياً من الغرق في بحر ايجة

2020/12/28 | 19:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]انقذت قوات الجندرمة التركية، الاثنين، عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقيا.

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