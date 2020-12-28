النفط تعلن خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية

2020/12/28 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز كشفت وزارة النفط، الاثنين، عن تفاصيل خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، فيما بينت أن مشروع البتروكيمياويات مرتبط بمشاريع استثمار الغاز المصاحب. وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة شرعت بخططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية ،على صعيد قطاع …

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