وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره العراقي في أنقرة

2020/12/28 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، نظيره العراقي جمعة عناد، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة.وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أكار وعناد عقدا اجتماعا ثنائيا قبل ترأسهما اجتماعا لوفدي البلدين.وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.وأشار أن أكار أكد لنظيره …

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