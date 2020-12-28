هيئة الحشد الشعبي تنفي إقامة دعوى ضد “أبو علي العسكري”

2020/12/28 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، إقامتها أي دعوى قضائية ضد حسين مؤنس فرج الملقب بـ “ابو علي العسكري”. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “هيئة الحشد الشعبي تنفي اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مؤنس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري). …

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