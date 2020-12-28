تعرف على طقس العراق خلال ليلة رأس السنة الميلادية

2020/12/28 | 19:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حددت الهيأة العامة للأنواء الجوية، حالة الطقس لليلة رأس السنة الميلادية الخميس المقبل، فيما أوضحت أسباب زيادة الهزات الأرضية ببعض المناطق في البلاد.وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري”تقرير الهيأة العامة للأنواء الجوية يشير إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من ظهر أمس الأحد”، مبينا أن درجات الحرارة في بغداد السبت الماضي (العظمى 15 والصغرى 0)، بينما أمس الأحد بلغت (العظمى 17 والصغرى 2)، ما يعني أن هناك ارتفاعا تدريجيا للحرارة.

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