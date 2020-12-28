تسجيل 1802 اصابة و20 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/28 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 741 حالة بالعاصمة عمان، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات بالمملكة الى الى ما يقارب 290 الف اصابة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز عن تسجيل 20 وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء إلى 3778 وفاة.واشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا في الأردن وصل إلى 21909 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم إلى المستشفيات 101 حالة، فيما غادرت 125 حالة بعد شفائها.وبينت الصحة الأردنية بانه تم تسجيل 2547 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة إلى 264061 حالة./انتهى

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