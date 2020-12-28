تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

2020/12/28 | 19:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قرر الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، الاثنين في الدوري الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتي في مواجهة إيفرتون بسبب وجود حالات كورونا عديدة في صفوف كتيبة جوارديولا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى إصابة الحارس البرازيلي إيديرسون والظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو بجانب لاعبين آخرين.

وأعلن نادي مانشستر سيتي بصورة رسمية عن وجود 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق بعد المسحة التي أجراها أمس.

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