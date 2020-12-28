بسبب رفع سعر الدولار..لجنة نيابية تحذر من ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق

2020/12/28 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاثنين، من ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق على اثر رفع سعر الصرف للدولار، مبينا ان هناك دول ستستغل الامر وبانتظار تمزيق الشعب مجتمعيا بالجرائم.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر لـ/المعلومة/ ان “اكثر ما اضر العراق هو اتباع قرارات الخارج في اصلاح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على الخبرات الداخلية التي تعرف معاناة الشعب وكيفية اصدار القرارات”.

واضافت ان “قرار رفع سعر الصرف سيضر العراق كثيرا ويؤدي الى ارتفاع معدلات الجريمة في العراق فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق وتهديد البنية المجتمعية وتمزيقها”.

واوضحت شاكر ان “هناك دول فرحة وداعمة لقرار رفع سعر الدولار للوصول الى تهديم المجتمع وهو الهدف الذي تسعى اليه”.انتهى25و

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