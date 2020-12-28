2020/12/28 | 19:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، جمع تواقيع نيابية لإدراج التعديل على قانون المحكمة الاتحادية ضمن جدول أعمال البرلمان، فيما أوضحت أهم النقاط الخلافية على القانون. وقالت نصيف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “التعديل على قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وجاهز في اللجنة القانونية، وهو بحاجة إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواقيع نيابية لإدراج تعديل قانون المحكمة الاتحادية ضمن جدول أعمال البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواقيع نيابية لإدراج تعديل قانون المحكمة الاتحادية ضمن جدول أعمال البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).