2020/12/28 | 19:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربية

الأثنين 28 ديسمبر 2020 | 07:29 مساءً

| عدد القراءات : 12

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الإثنين، إن لبنان حجز نحو مليوني جرعة من لقاح فايزر بيونتيك لكوفيد-19، بما يكفي لتطعيم 20 في المئة من مواطني البلد.

كان الوزير قد قال لرويترز قبل نحو أسبوعين إن لبنان يقترب من توقيع اتفاق للحصول على اللقاح، وإن أول دفعة سوف تصل بعد ثمانية أسابيع.

وقال الوزير في القصر الرئاسي اليوم الإثنين إنه تم حجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي 20 في المئة من اللبنانيين المقيمين في البلاد.

وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.



ويحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة.

كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس الذي ألحق أضرارا بمستشفيات رئيسية في المدينة.

وتسبب مرض كوفيد-19 في وفاة 1400 في لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ سوري.

وقال حسن الأسبوع الماضي، إن لبنان رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يحجز نحو مليوني جرعة من لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يحجز نحو مليوني جرعة من لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).