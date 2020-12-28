امريكا في تصريح متشائم.. احلك ايامنا لم تأتي بعد

2020/12/28 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر أنتوني فاوتشي، يوم الأحد، من أن المعدل المرتفع بالفعل من الإصابات بفيروس كورونا قد يزداد مع تدفق الأمريكيين للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة معا رغم تحذيرات مسؤولي الصحة العامة.

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