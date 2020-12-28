التخطيط تكشف عن نسبة ’صادمة’ لمعدل الفقر في العراق

2020/12/28 | 19:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إ...

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