جبهة النجيفي في رسالة للحكومة: نشاطات الوقف الشيعي في مناطقنا ’تثير الفتن’!

2020/12/28 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الاثنين، الحكومة والوقف الشيعي بالتراجع عن البحث عن الاثار المرتبطة بآل البيت في المناطق المحررة، معتبرة أن هذا النشاط يمكن أن "يثير الفتن" في الوقت الراهن.





وذكر بيان للجبهة، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2020)، "تابعنا باهتمام نشاطات الاخوة في الوقف الشيعي والعتبة الحسينية وجولاتهم في بعض المحافظات المحررة للبحث عن آثار ومقامات يعتقد بأنها مرتبطة بآل البيت الأطهار، ومن منطلق المسؤولية والواجب الوطني نرى بأن مثل هذه النشاطات في الوقت الحاضر تثير الفتن الطائفية وتؤثر سلباً على لحمة النسيج الوطني"، مبينا "لما لها من حساسية بعد أن تحررت مدننا حديثاً من سيطرة عصابات داعش ولم تتعافَ بعد من آثاره التدميرية التي حولت المدن العامرة الى ركام "، مضيفا "وما تزال مئات من جثث العراقيين تحت هذا الركام ولم تبدأ عمليات اعادة اعمارها بعد".

وتابع البيان، "لذا نتوجه الى الحكومة والعقلاء من القادة السياسيين والاخوة في الوقف الشيعي ومسؤولي العتبات المقدسة للتريث في مثل هذه الامور في الوقت الحاضر"، مبينا "خاصة وإن الأزمة بين الوقفين السني والشيعي لم تنته بعد وقد ولدت حالة من القلق وعدم الثقة".

ودعت الجبهة "الحكومة أن تتراجع عن قرارها المتسرع وتشكل لجنة من المختصين المحايدين لدراسة القضية ورفع مقترحات واقعية بشأنها، وسيأتي الوقت المناسب لبحث مثل هذه الامور بروح من الشفافية دون حساسيات وتشنجات".

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