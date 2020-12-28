إعلان مستشفى الكرخ خالياً من مصابي كورونا

2020/12/28 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، إعادة العمل بمستشفى الكرخ العام لاستقبال المرضى والمراجعين بعد إخلائه من مصابي كورونا.

وقال الحجامي، في بيان صحفي، إن “مستشفى الكرخ العام يعاود استقبال المرضى من كل الاختصاصات التي كان يعمل بها قبل جائحة كورونا وهو حالياً خالٍ من مرضى كورونا”.

وأضاف “نأمل في الأيام المقبلة، أن يعود مستشفى الفرات العام الى سابق عهده قبل مرض كورونا”.

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