تعرف على حالة الطقس في العراق ليلة رأس السنة

2020/12/28 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الهيئة العامة للأنواء الجوية، حالة الطقس لليلة رأس السنة الميلادية الخميس المقبل، فيما أوضحت أسباب زيادة الهزات الأرضية ببعض المناطق في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير إعلام الهيأة عامر الجابري، اليوم الاثنين، إن "تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية يشير إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من ظهر أمس الأحد"، مبينا أن درجات الحرارة في بغداد السبت الماضي (العظمى 15 والصغرى 0)، بينما أمس الأحد بلغت (العظمى 17 والصغرى 2)، ما يعني أن هناك ارتفاعا تدريجيا للحرارة.

وأضاف أن طقس اليوم الاثنين سيكون صحوا، لافتا إلى أن طقس الخميس المقبل والذي تصادف فيه احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية سيكون صحوا ويتحول تدريجيا إلى غائم جزئي خاصة في المناطق الوسطى والشمالية بينما الجنوبية قد تكون هناك زخات مطر خفيفة متفرقة، ولا يوجد تغيير كبير بدرجات الحرارة.

وأوضح، أنه عند بدء موسم الشتاء بدأت معه المنظومات الضغطية والكتل الهوائية الباردة كالمرتفع السايبيري وهو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا، والذي يتولد نتيجة التبريد السطحي للمناطق القارية التي تقع في أقصى شمال الكرة الأرضية.

وتابع، أن "هذه المناطق تكون بعيدة عن المؤثرات البحرية، وحتى تأثير الإشعاع الشمسي فيها يكون ضعيفا".

PUKmedia / عن واع

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