2020/12/28 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحو مع زخات مطر خفيفة في ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحو مع زخات مطر خفيفة في ليلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).