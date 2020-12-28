جبهة الانقاذ والتنمية تدعو الوقف الشيعي والعتبات المقدسة للتريث بنشاطاتهم ببعض المحافظات المحررة

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت جبهة الانقاذ والتنمية الوقف الشيعي والعتبات المقدسة للتريث بنشاطاتهم ببعض المحافظات المحررة.وذكرت الجبهة في بيان : تابعنا باهتمام نشاطات الاخوة في الوقف الشيعي والعتبة الحسينية وجولاتهم في بعض المحافظات المحررة للبحث عن آثار ومقامات يعتقد بأنها مرتبطة بآل البيت الأطهار .واضاف : من منطلق المسؤولية والواجب الوطني نرى بأن مثل هذه النشاطات في الوقت الحاضر تثير الفتن الطائفية وتؤثر سلباً على لحمة النسيج الوطني لما لها من حساسية بعد أن تحررت مدننا حديثاً من سيطرة عصابات داعش ولم تتعافَ بعد من آثاره التدميرية التي حولت المدن العامرة الى ركام ، وما تزال مئات من جثث العراقيين تحت هذا الركام ولم تبدأ عمليات اعادة اعمارها بعد.وتوجهت الجبهة الى الحكومة والعقلاء من القادة السياسيين والاخوة في الوقف الشيعي ومسؤولي العتبات المقدسة للتريث في مثل هذه الامور في الوقت الحاضر خاصة وإن الأزمة بين الوقفين السني والشيعي لم تنته بعد وقد ولدت حالة من القلق وعدم الثقة ونرجو أن تتراجع الحكومة عن قرارها المتسرع وتشكل لجنة من المختصين المحايدين لدراسة القضية ورفع مقترحات واقعية بشأنها، وسيأتي الوقت المناسب لبحث مثل هذه الامور بروح من الشفافية دون حساسيات وتشنجات./انتهى3

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