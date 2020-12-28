العراق مدين بـ 5 مليارات دولار لقاء استيراد الغاز من ايران

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الغاز الوطنية الايرانية، ان العراق مدين بمبلغ 5 مليارات دولار لقاء استيراد الغاز الايراني، مشيرة 3 مليارات دولار منها، باتت مجمدة لدى مصرف...

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