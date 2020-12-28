الحشد الشعبي يصدر بيانا حول دعوى قضائية على

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الاثنين، إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية على شخص يُكنى "أبو علي العسكري"....

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