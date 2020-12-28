2020/12/28 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي خلوصي أكار المسائل الإقليمية المشتركة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الدفاع العراقي والتركي يبحثان المسائل الاقليمية المشتركة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الدفاع العراقي والتركي يبحثان المسائل الاقليمية المشتركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).