انقاذ 75 عراقياً من الغرق في بحر ايجة

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نقذت قوات الجندرمة التركية، الاثنين، عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقيا.وذكرت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان المؤسسة في بيان، إنها علمت من خلال متابعاتها أن حراس السواحل الاتراك انقذوا على دفعتين 30 مهاجراً قامت اليونان برميهم على الحدود البحرية التركية.واضافت، أن العملية الاولى شملت انقاذ 26 مهاجراً من حدود كوسادايا في آيدن ونقلهم الى اليابسة، فيما قام فريق ثان من خفر السواحل الاتراك بعد ارسالهم الى بوزون في موغلا، بانقاذ مجموعة اخرى من المهاجرين تم رميهم من قبل اليونان بالطريقة نفسها من الحدود اليونانية.ونقلت عن ممثل المؤسسة قوله، إن، قوات […]

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