وزير الدفاع يبحث مع نظيره التركي في انقرة جملة ملفات

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، مع نظيره التركي خلوصي أكار جملة من القضايا المشتركة بما فيها مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية، وذلك خلال زيارة الاول الى انقرة.وبحسب الوكالة التركية الرسمية، فإن “وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ألتقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة.” وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن “أكار وعناد عقدا اجتماعا ثنائيا قبل ترأسهما اجتماعا لوفدي البلدين”.وأضاف البيان أن “الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين”.وأشار البيان الى أن “أكار أكد لنظيره العراقي، تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود […]

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