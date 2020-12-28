الحشد يعلق على الدعوى القضائية بشأن “العسكري”

2020/12/28 | 20:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، على الدعوى القضائية بحق المسؤول الامني لكتائب حزب الله “أبو علي العسكري”.ونفت الهيئة في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، “اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)”.ودعت الهيئة “وسائل الاعلام الى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات”.وتداولت وسائل اعلام مذكرة قبض بحق ابو علي العسكري على خلفية تغريدة وصف فيها رئيس الوزراء بـ”كاظمي الغدر”، ودعاه “عدم اختبار “صبر المقاومة بعد اليوم”، فيما هدد بالقول “لن تحميه حينها الاطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية، ولا الـCIA الاميركية ولا المزايدين […]

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