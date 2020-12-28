اليوم… تركيا تبدأ تصدير الكهرباء للعراق لمدة 11 شهراً

2020/12/28 | 20:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تبدأ تركيا، اليوم الاثنين، تصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهرا.

ويأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، ترخيصا لشركة “أكسا أكسن” لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق.

وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 ديسمبر الحالي وحتى 1 نوفمبر 2021.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة العراقية إن العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران بقرار من طهران.

يشار إلى أن تركيا تصدر الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول مجاورة هي جورجيا واليونان وبلغاريا.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، مصطفى يلماز، إن القفزات التي حققتها تركيا في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة تبعث على الفخر.

وأوضح أن تركيا باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة السوق الداخليةوأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021.

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