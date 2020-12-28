الإعلام الأمني تعلن عن موجز عمليات القوات العراقية لهذا اليوم

2020/12/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجز اخبار القوات الأمنية ليوم ٢٨ ك١ ٢٠٢٠ الصادر عن خلية الإعلام الأمني ==================عثرت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى وبعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي في حي الشهداء التابعة الى ناحية العياضية، على صاروخ نوع( تاوا) و٦ مساطر ووسيلة تفجير و ٥ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم محلية الصنع، كما خرجت قوة من لواء المشاة ٧٣ بواجب لتنفيذ مذكرة القاء قبض على احد المطلوبين، وبعملية استباقية تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي كان يعمل بما يسمى فرقة الفرقان في ناحية زمار قرية دبشية. وفي قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة كركوك وبعد ورود معلومات استخبارية خرجت بواجب دورية الية وعثرت على جلكان C4 قرب الانقاض الترابية للشركة المدنية الطريق العام الملا عبد الله، كما عثرت قوة اخرى على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان مملوء بمادة ال c4 مع قداحة كهربائية محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابية ، وتم تفجيرها في منطقة تل الورد. في حين شرعت قوة من قيادة عمليات ديالى بواجب مداهمة وتفتيش قرى التالية جنوب بهرز (زبيدات- أم الكطن-أبو تينة-مساعد الشطب-البيجات- الخوالص-خليل الحسناوي- خراب – الصوكعة- النقيب- قرية البياع-إبراهيم المذكور-جواد البشو ) لإلقاء القبض على الإرهابيين وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار، وتمكنت من العثور على قذيفة مدفع نمساوي و٣ قنابر هاون ١٥٥ ملم و٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم تالفة و٨ حشوات هاون ٦٠ ملم تالفة و٥ قداحات مسطرة وعبوة ناسفة قديمة، حيث تم معالجة جميع المواد موقعيأ.وفي قاطع قيادة عمليات سامراء تمكنت القوات الأمنية من تجريف (٢٢)دونم في جزيرة مسيرة و (١٠ ) دونم من حاوي هلال السالم.هذا وشرعت القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليا ت الانبار بتفتيش مناطق جنوب الصكار- الحي الصناعي في الفلوجة لإلقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار وعثرت على عبوتين ناسفتين على شكل عبوة بلاستيكة.سعة ٢٠ لتر ووكر و٤ عبوات قمعية وعتاد احادية مختلف مواد طبية ، وقد تم تدمير جميع المواد موقعيأ.فيما تمكنت قوة من وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين يرتديان الزي العسكري ويحملان باجات مزورة في بغداد، كما القت شعبة استخبارات و امن المدائن القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ ارهابمن جانبها القت مفارز مديرية امن نينوى القبض على ارهابي وفق المادة ٤ ارهاب .==============٢٨ ك ١ ٢٠٢٠

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