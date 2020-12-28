2020/12/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مسؤول أميركي في تصريحات لموقع "أكسيوس" إن مكالمة هاتفية، أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ظهر الأحد، ساهمت في إقناعه بالموافقة والتوقيع متأخراً على مشروع قانون الإغاثة من فيروس المستجد.

وأشار المسؤول الذي وصفه الموقع بأنه مطلع على تفاصيل المكالمة (لم يُذكر اسمه)، إلى أن الصفقة تمت ظهر الأحد خلال مكالمة هاتفية بين ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، وزعيم الأقلية الجمهورية داخل مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي.



وأضاف المصدر ذاته أن ترمب قال في نهاية المكالمة: "هذا جيد.



يجب أن أوقع على هذا".

وأشار الموقع إلى أن جعل الرئيس ترمب غريب الأطوار العنيد يوقع، بعد انتهاء استحقاقات إعانة البطالة بالفعل، كان أشبه بـ"عملية التفاوض مع خاطفي رهائن، أو إبطال مفعول قنبلة"، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بكواليس إقناع ترمب، أوضح الموقع الأميركي، أنه على مدار عدة أيام، قام منوتشين، ومكارثي بمساعدة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي لعب الغولف مع ترمب في ويست بالم بيتش، الجمعة، بمشاركة الرئيس انتقاداته وانطباعاته وتصريحاته الصاخبة.

كما أخبروه أن ثمة أمور رائعة في مشروع القانون، وأهدوه "مكاسب" يمكنه الإعلان عنها، على الرغم من أنهم لم يغيروا مشروع القانون، حيث لعبوا على غروره، واستشهدوا بإرثه، وذكّروه بأنه لا يريد إيذاء الناس.

ووفقاً للموقع، لقد أقنعوا مؤلف كتاب "فن الصفقة" بأنه أظهر نفسه كمحارب، وأنه قد حصل على كل ما كان يتعين عليه الحصول عليه.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض في بيان، الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتدخل خطة "الإنعاش الاقتصادي" حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأميركي عليها، على الرغم من رفضه لها في أعقاب إقرارها من الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال ترمب، في تغريدة عبر"تويتر" في وقت سابق، "إن هناك أخباراً جيدة بشأن قانون خطة الإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا".

كان الرئيس الأميركي أعلن، الأسبوع الماضي، رفضه خطة التحفيز الاقتصادي البالغ قيمتها 892 مليار دولار، التي أقرها الكونغرس، الاثنين الماضي، ووصفها بـ"المخزية"، داعياً إلى زيادة قيمة المساعدات المباشرة للأميركيين من 600 دولار، حسبما أقرت الخطة، إلى 2000 دولار، وهو الاقتراح الذي أعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، الموافقة عليه.

وقال ترمب في مقطع فيديو نشره عبر تويتر: "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع هذا القانون وزيادة مبلغ 600 دولار، القليل والذي يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين.



كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِّفة في مشروع القانون هذا".

في المقابل، حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت الماضي، مما وصفه بـ"عواقب وخيمة" إذا استمر الرئيس دونالد ترمب، في تأخير التوقيع على خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس لمواجهة تبعات أزمة كورونا.

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