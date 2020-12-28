تعليق من اتحاد الصناعات العراقية يدعم تغيير سعر صرف الدولار ويطرح أسباباً

2020/12/28 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رأى رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي صبيح، الإثنين، 28 كانون الأول، 2020، إن تغيير سعر صرف الدولار سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة الوطنية.

وقال صبيح في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "خطوة تغيير سعر صرف الدولار كانت مطلبا، لما له انعكاس على الصناعة الوطنية"، مبينا أن "السعر السابق سمح للجميع بإستيراد البضائع التي هي 90% منها ذات نوعية رديئة جدا، مما تسبب بهدم الصناعة الوطنية".

واضاف أن "تغيير سعر صرف الدولار سيزيد من القوة الشرائية للفرد إذا لم تخفض الحكومة رواتب الموظفين".

واشار إلى أن "الحكومات السابقة لم تكترث بالصناعة ولم تهتم بالقطاع الخاص بسبب ارتفاع اسعار النفط، لكن الأمر تغير بعد الأزمة الاقتصادية الاخيرة التي تمر بها البلاد".

واوضح أن "المرحلة الان تتطلب دعم المنتوج الوطني وتقديم القروض المتوسطة لمختلف القطاعات، في سبيل تحقيق الهدف الجوهري من خطوة تغيير سعر صرف الدولار".

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، تحدث الأحد، 27 كانون الأول، 2020، عن إيجابيات وسلبيات رافقت خطوات الحكومة الاخيرة بينها تغيير سعر صرف الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي.

وقال المشهداني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اجراءات الحكومة الاخيرة تتحمل وجهين الأول على مستوى الامد الطويل فإن تأثيرها سيكون كبيراً جداً على المستوى الايجابي للاقتصاد العراقي، اما على الامد القصير سيتضرر منها المواطن بشكل كبير".

واضاف أن "الحكومة اختارت أن تستخدم عدد من الصدمات في خطواتها الاصلاحية، حيث كان بإمكانها استخدام صدمة واحدة بدلا عن ذلك، لأنها ستلقي بضلالها على المواطن بشكل عام".

واوضح المشهداني أن "تغيير سعر الصرف تسبب برفع الاسعار في السوق بنسبة 40% بشكل، اما مسألة دعم الصناعة والزراعة في العراق فإنها تحتاج إلى وقت طويل، لأن البنى التحتية للصناعة غير مكتملة، بالإضافة إلى أن القطاع الكهربائي ما زال متخلفاً بتوفير الطاقة".

وبين أن "مجلس النواب لن يستطيع التدخل بتغيير سعر صرف الدولار لأنه هذا القرار صادر من جهة مستقلة لكن بإمكانه التدخل في قانون الموازنة وتقليل النفقات فيه وإعادته إلى الحكومة".

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