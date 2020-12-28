جبهة النجيفي تطالب الوقف الشيعي بالتراجع عن نشاطاته في المناطق المحررة

2020/12/28 | 20:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الاثنين، الحكومة والوقف الشيعي بالتراجع عن البحث عن الاثار المرتبطة بآل البيت في المناطق المحررة، معتبرة أن هذا النشاط يمكن أن “يثير الفتن” في الوقت الراهن.وذكر بيان للجبهة، تلقته “عراقي نيوز”، “تابعنا باهتمام نشاطات الاخوة في الوقف الشيعي والعتبة الحسينية وجولاتهم في بعض المحافظات المحررة للبحث عن آثار ومقامات يعتقد بأنها مرتبطة بآل البيت الأطهار، ومن منطلق المسؤولية والواجب الوطني نرى بأن مثل هذه النشاطات في الوقت الحاضر تثير الفتن الطائفية وتؤثر سلباً على لحمة النسيج الوطني”، مبينا “لما لها من حساسية بعد أن تحررت مدننا حديثاً من سيطرة عصابات داعش […]

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