حرب طبقية على الأحياء الشعبية والعمّالية بالجزائر العاصمة - محمد وليد قرين

2020/12/28 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_وليد_قرين تمثل بلديات حسين داي، بلوزداد والحراش الشعبية بالجزائر العاصمة مناطق صناعية قديمة احتضنت في السبعينات وثمانينيات القرن الماضي مؤسسات وطنية كبيرة وفعّالة وكانت تسكنها طبقة عاملة قوية.



ولعبت تاريخيا، خلال معركة الجزائر وبعدها، دورا كبيرا في مقاومة الاستعمار الفرنسي ومحاربة استغلال الرأسماليين الفرنسيين للعمال الجزائريين وتخريب مصانع الاستعماريين.



هي بلديات كون فيها العامل الجزائري وعيه الطبقي وكان ي ......





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