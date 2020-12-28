الصين تبدأ محاكمة ناشطين بتظاهرات هونغ كونغ.. وواشنطن تندد بـ

2020/12/28 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الاثنين في الصين محاكمة مجموعة ناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في أغسطس الماضي أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، في حين دعت الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحهم منددة بسلوك "استبدادي".

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