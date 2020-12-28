2020/12/28 | 20:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة النجيفي تحذر من ممارسة تثير "الفتن" وتطالب الحكومة بالتريث بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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