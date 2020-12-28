آخر إحصائيات كورونا: العالم يسجل 81 إصابة

2020/12/28 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أظهرت آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بلغ نحو 81 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى قرابة المليون و759 ألفا.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.وتتصدر …

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