جبهة الانقاذ والتنمية في رسالة للحكومة: نشاطات الوقف الشيعي في المناطق المحررة ’تثير الفتن’!

2020/12/28 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الاثنين، الحكومة والوقف الشيعي بالتراجع عن البحث عن الاثار المرتبطة بآل البيت في المناطق المحررة، معتبرة أن هذا النشاط يمكن أن “يثير الفتن” في الوقت الراهن. وذكر بيان للجبهة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابعنا باهتمام نشاطات الاخوة في الوقف الشيعي والعتبة الحسينية وجولاتهم في …

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