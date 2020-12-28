توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل

2020/12/28 | 20:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً.وقال ألكسندر نوفاك في تصريحات للصحافيين في موسكو، الاثنين: “أتوقع طلباً إضافياً على النفط، بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً العام المقبل”، مضيفاً أن “الطلب العالمي على الخام، مازال من دون مستويات ما قبل الأزمة”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.وأشار نوفاك، إلى أن “اتفاق أوبك+، قد يتغير إذا تعافت سوق النفط أسرع من المتوقع”، مضيفاً أن “الطلب العالمي على النفط، مازال أقل ما بين 6 و7 ملايين برميل يومياً عن مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي”.وأوضح المسؤول الروسي أنه “من المستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافي السوقسعاروارتفعت أسعار النفط، الاثنين، إلى 52 دولاراً للبرميل بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا، وبدء حملة تطعيم أوروبية،مما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير.وزادات أسعار العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً، بما يعادل 0.9% لتبلغ 51.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغت 52.02 دولار في وقت سابق وعوضت خسائر مبكرة، بينما ارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 44 سنتاً أو 0.9%، إلى 48.67 دولار للبرميل.

وكان تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول منظمة “أوبك” بقيادة السعودية وكبار المنتجين خارجها وفي مقدمتهم روسيا، اتفق مطلع ديسمبر الحالي على زيادة معدل الإنتاج اليومي بنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير المقبل، ليتقلص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً.واتفق تحالف (أوبك+) في مايو الماضي على خفض المعروض العالمي، بعد تجاوزه حجم الطلب بنحو 10%، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وذلك بخفض الإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل يومياً في الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس، ثم تقليص الخفض ليكون 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام الجاري.وكان من المقرر زيادة الإمدادات بواقع مليوني برميل يومياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، إلا أنه جرى الاتفاق في الاجتماع الأخير على زيادتها بواقع 500 ألف برميل فقط، لتنخفض الإمدادات العالمية بواقع 7.2 مليون برميل فقط، على أن تتم مراجعة تلك التخفيضات بصورة شهرية، يكون أولها في الرابع من يناير المقبل، وبحيث لا تتجاوز الكميات التي يتم الاتفاق على خصمها أو زيادتها 500 ألف برميل.



العالمية”، وفق ما نقلت وكالة بلومبرغ.

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