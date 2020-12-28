2020/12/28 | 20:14 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد عضو الهيأة الادارية لنادي النجف رحيم لفتة على تصريحات مدرب الفريق حسن احمد والتي اعلن فيها ان مباراة الحدود هي الاخيرة له مع الغزلان بسبب الازمة المالية.

لفتة وفي تصريح خاص لـ 7sky تحدث قائلاً : من حق الكابتن حسن احمد ان يطالب هو واللاعبين باستحقاقتهم ونحن معهم ولن ندخر جهداً او وسيلة تمكننا من الحصول على الاموال وصرفها الى اللاعبين.

واضاف : استلمنا هذا الموسم 50 مليون كمنحة من رابطة المصارف الاهلية بفضل مبادرة وزير الشباب والرياضة بالاضافة الى مبلغ 10 الف دولار و 12 ورقة من الهيأة التطبيعية كزء من استحقاق نادي النجف في النقل التلفزيوني ، و 250 مليون من مطار النجف ، ذهبت هذه الاموال لسد ديون الموسم الماضي من عقود اللاعبين والمطاعم والسكن وغيرها ، وماتبقى دفعناه كنصف من القسط الاول لهذا الموسم وايضاً رواتب للاعبين.

وزاد : نطلب ادارة مطار النجف الدولي مبلغ 750 مليون منذ الموسم الماضي ام السنة الحالية فبذمة ادارة المطار مبلغ مليار كاستحقاق لنادي النجف.

واردف : طالبت مدرب الفريق حسن احمد بالابتعاد عن التصريحات هذه الفترة كون الفريق تنتظره مباراة مهمة جداً امام الحدود والفوز فيها يدخلنا المربع الذهبي، ووعدته ان الامور ستحل لكن نتمنى الصبر قليلاً.

واختتم : للاسف الكابتن حسن احمد لم يستلم قسطه الاول لهذا الموسم بشكل كامل ونحن نقدر ذلك ونشكر تفهمه ، ولن نفرط به مهما كلف الامر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة النجف ترد على تصريحات حسن احمد 7 SKY TV.

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