التعليم تعلن استمرار التقديم للتعليم الموازي حتى هذا الموعد

2020/12/28 | 20:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2021/2020 ضمن القناة العامة يستمر الى غاية الخميس المقبل الموافق 2020/12/31.

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