بالتفصيل.. الأحداث الأمنية في العراق اليوم الأثنين

2020/12/28 | 20:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني التفاصيل الكاملة للعمليات العسكرية.

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