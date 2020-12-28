بعد خسارة ناديه.. مشجع يرمي قنبلة دخانية على جمهور منافسه (فيديو)

2020/12/28 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهر تسجيل مصور، الاثنين، اختناق عدد من الجمهور جراء رمي أحد مشجعي نادي الموفقية قنبلة دخانية وسط جمهور نادي الجهاد في محافظة واسط، كما تسببت الحادثة في توقف المباراة وتأجلت لوقت لاحق.

وبحسب مقطع الفيديو الذي حصل عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 كانون الاول 2020)، فقد اظهر عدد من الجمهور وهم يركضون هربا من دخان القنبلة التي رماها احد المشجعين وسطهم.

من جانبه قال رئيس اتحاد كرة القدم في محافظة واسط، كريم إسكندر، لوسائل اعلام شبه حكومية، إن "اللعبة المقامة بين نادي الجهاد والموفقية على ملعب الموفقية والتي جاءت لحساب دوري أندية المحافظة لكرة القدم والمؤهلة إلى تصفيات المنطقة الجنوبية لدوري الدرجة الأولى توقفت بعد أن قام أحد الجمهور برمي قنبلة دخانية مما تسبب باختناق عدد من الجمهور".

وأضاف إسكندر، أن "المتعرضين للاختناق تم نقلهم إلى مستشفى قريب لغرض معالجتهم، علما أن حالات الاختناق بسيطة جدا".

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