الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية خلال 24 ساعة: عمليات تفتيش والقبض على مطلوبين

2020/12/28 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوجزت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن ابرز نتائج العمليات الامنية، فيما أكدت ضبط عدد من الاسلحة والمخلفات الحربية في محافظة نينوى، بالاضافة القاء القبض على احد عناصر داعش في ناحية زمار.

و ذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2020)، ان "قوة من قيادة عمليات غرب نينوى وبعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي في حي الشهداء التابعة الى ناحية العياضية، عثرت على صاروخ نوع( تاوا) و٦ مساطر ووسيلة تفجير و ٥ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم محلية الصنع".

واضاف البيان ان "قوة من لواء المشاة ٧٣ خرجت بواجب لتنفيذ مذكرة القاء قبض على احد المطلوبين، وبعملية استباقية تمكنت من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية والذي كان يعمل بما يسمى فرقة الفرقان في ناحية زمار قرية دبشية".

وفي قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة كركوك قالت الخلية انه "بعد ورود معلومات استخبارية خرجت بواجب دورية الية وعثرت على جلكان C4 قرب الانقاض الترابية للشركة المدنية الطريق العام الملا عبد الله، كما عثرت قوة اخرى على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان مملوء بمادة ال c4 مع قداحة كهربائية محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابية ، وتم تفجيرها في منطقة تل الورد".

وتابعت الخلية ان "قوة من قيادة عمليات ديالى شرعت بواجب مداهمة وتفتيش قرى التالية جنوب بهرز (زبيدات- أم الكطن-أبو تينة-مساعد الشطب-البيجات- الخوالص-خليل الحسناوي- خراب – الصوكعة- النقيب- قرية البياع-إبراهيم المذكور-جواد البشو ) لإلقاء القبض على الإرهابيين وتدمير أوكارهم وفرض الأمن والاستقرار"، لافتة الى انها "تمكنت من العثور على قذيفة مدفع نمساوي و٣ قنابر هاون ١٥٥ ملم و٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم تالفة و٨ حشوات هاون ٦٠ ملم تالفة و٥ قداحات مسطرة وعبوة ناسفة قديمة، حيث تم معالجة جميع المواد موقعيأ".

وفي قاطع قيادة عمليات سامراء، قالت الخلية ان "القوات الامنية تمكنت من تجريف (٢٢)دونم في جزيرة مسيرة و (١٠ ) دونم من حاوي هلال السالم".

وبينت ان "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار شرعت بتفتيش مناطق جنوب الصكار- الحي الصناعي في الفلوجة لإلقاء القبض عـلى المطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الامن والاستقرار وعثرت على عبوتين ناسفتين على شكل عبوة بلاستيكة.



سعة ٢٠ لتر ووكر و٤ عبوات قمعية وعتاد احادية مختلف مواد طبية ، وقد تم تدمير جميع المواد موقعيأ".

واوضحت ان "قوة من وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يرتديان الزي العسكري ويحملان باجات مزورة في بغداد، كما القت شعبة استخبارات و امن المدائن القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب"، مشيرة الى ان "مفارز مديرية امن نينوى القت القبض على ارهابي وفق المادة ٤ ارهاب".

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