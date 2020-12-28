2020/12/28 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، “معالجة” 51 عبوة ناسفة من مخلفات “التنظيمات الإرهابية” في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “نداء ورد إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة الأنبار – مدينة هيت”.

وأضاف، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث وعند الوصول تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (٥١)، حزام ناسف عدد(٢)، لغم ضد الدروع عدد(١)، سحبه مع مسطرة عدد(٥٥)، بوكس ضد الرفع عدد(٥٥)، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 51 عبوة ناسفة غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 51 عبوة ناسفة غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).