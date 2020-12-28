كورونا يرفع نسبة الفقر في العراق

2020/12/28 | 20:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط الاتحاديةو ارتفاع نسبة الفقر الى العراق، مشيرة الى ان النسبة وصلت الى 32%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي إن "نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%"، مبينا ان "ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فيروس كورونا".

واضاف ان "نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت"، مشيرا الى أن "هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%".

PUKmedia / وكالات

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