2020/12/28 | 20:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 يناير.كما أعلنت أنها ستفتح حدودها البرية والبحرية اعتبارا من 2 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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