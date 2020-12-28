بريطانيا تسجل ارتفاعا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

2020/12/28 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 41385 إصابة و357 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع ملموس لكلا المؤشرين.

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