الاستخبارات العسكرية تعثر على عتاد لداعش الارهابي في جنوب شرق الرطبة

2020/12/28 | 20:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عثور الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة الاولى على اسلحة واعتدة لداعش الارهابي جنوب شرق الرطبة في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تنفيذا للمهام الموكلة لها والمتضمنة البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى، وقوة من لواء المشاة ٥٣ ووحداته، من مداهمة ثلاثة اوكار في منطقة الصكار جنوب شرق الرطبة بالانبار”.

واضافت ان “الاستخبارات استولت على ٨ مساطر تفجير و٤ قناني تحتوى على ٣٠ اطلاقة عتاد ١٤،٥ ملم، و ٥٢ اطلاقة بندقية m16، و٢٠ اطلاقة عتاد Ak، و١٠ اطلاقات bkc، و٢عبوة على شكل جلكانات سعة ٥لتر، و٢ علبة عتاد ١٤،٥ ملم ، بالإضافة إلى جهاز اتصال، وجعبة مخازن ، وصواعق رمانة، واسلاك توصيل، و زعنفة هاون ٨٢ ملم، وادوات طبية ومغذيات ومخدرات ومبردة هواء، وقد تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.



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