استشهاد واصابة اثنين من المدنيين باعتداء ارهابي شرق ديالى

2020/12/28 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، بان مدني استشهد واصيب اخر باعتداء ارهابي شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بائع اسماك استشهد واصيب اخر باعتداء ارهابي وسط ناحية كنعان(22كم شرق بعقوبة)”.

واضاف، ان”قوة امنية مشتركة بدات بتطويق منطقة الحادث وفتح تحقيق عاجل في ملابساته”.

وتشهد ديالى عمليات ارهابية بين فترة واخرى بعضهم يتم اعتقال الجناة والبعض الاخر لايزال التحقيق مستمرا”.انتهى 25 ف

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