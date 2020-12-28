الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية

2020/12/28 | 20:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود قوي لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار، في سبيل تخفيف تداعيات الوباء.

فيما لا تزال الصفقة التجارية المتعلقة بالبريكست بحاجة إلى موافقة المشرعين في المملكة المتحدة هذا الأسبوع قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول بعد أن وافق المندوبون الـ 27 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم رسميًا على الصفقة.

وبنهاية تعاملات اليوم، صعد مؤشر “ستوكس600” بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 398.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.5 بالمائة إلى 13790.2 نقطة، وزاد المؤشر الفرنسي “كاك” بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 5588.3 نقطة.

فيما أغلقت البورصة البريطانية أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية بمناسبة “يوم الصناديق”.

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