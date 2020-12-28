الأنبار: معالجة 51 عبوة ناسفة في قضاء هيت

2020/12/28 | 20:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، “معالجة” 51 عبوة ناسفة من مخلفات “التنظيمات الإرهابية” في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “نداء ورد إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة الأنبار – مدينة هيت”.وأضاف، أنه “على الفور تم تشكيل فريق …

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