مقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى

2020/12/28 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا وقع اليوم على شقيقين يبيعان السمك ضمن ناحية كنعان شرق ديالى ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة اخر".

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