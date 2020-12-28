تفاقم أزمة الكهرباء في شنكال مع العودة المستمرة للأهالي

2020/12/28 | 20:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو تعد ازمة الكهرباء في العراق مشكلة روتينية منذ سنوات طويلة، اما في قضاء شنكال الواقع غربي محافظة نينوى تكاد ان تغيب بالكامل، فيما يقول مواطنون أن ساعات قطع التيار الكهربائي الوطني تصل في اغلب الأحيان الى 18 ساعة في اليوم الواحد.يقول المواطن “كاميران كمال” في حديثه لــ “ايزيدي 24″، …

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